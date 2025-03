Federação entre PP e União pode se chamar União Progressista e ter Lira como presidente Junção entre PP e União dará força à centro-direita e deve resultar no desembarque das siglas do governo Lula. Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), será o indicado pelo Progressistas para assumir presidência Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 19/03/2025 - 18h33 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Progressistas vai indicar Arthur Lira para a presidência da possível federação entre o PP e União Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

PP e União Brasil estão a caminho de fechar uma federação, que pode resultar no maior bloco da Câmara, com 109 deputados. No Senado, seriam 13 senadores. Nesta quinta-feira (20), o presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), vai sugerir à cúpula do União que o nome da junção dos partidos seja União Progressista.

A federação terá uma presidência de honra, que será alternada entre os dois partidos a cada seis meses. O Progressistas vai indicar o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a presidência.

O principal cargo será a liderança do bloco, que também será rotativa e ficará, a princípio, com os deputados Luizinho (PP-RJ) ou Pedro Lucas (União-MA).

O Progressistas aprovou a federação por unanimidade nesta terça-feira (18) e o União Brasil deve deliberar internamente até sexta-feira (21).

‌



O bloco dará força à centro-direita e deve resultar no desembarque das siglas do governo Lula. Os dois partidos têm ministérios e cargos no governo, mas não devem apoiar o atual presidente na eleição de 2026.

As federações permitem que as legendas atuem de forma unificada em todo o país e podem apoiar qualquer candidato ou candidata, desde que permaneçam assim durante todo o mandato, ou seja, por quatro anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.