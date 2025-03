Republicanos rejeita proposta de formar federação com PP e União Brasil União entre as três siglas estava sendo discutida desde o ano passado Brasília|Do R7 13/03/2025 - 22h57 (Atualizado em 13/03/2025 - 22h57 ) twitter

Marcos Pereira (Republicanos-SP) disse que o partido seguirá independente Alan Santos/ PR - 27/12/2017

O presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), afirmou, nesta quinta-feira (13), que a sigla decidiu recusar a proposta de formar uma federação com o PP (Progressistas) e com o União Brasil. O parlamentar disse que em reunião no dia 4 de fevereiro os deputados do partido, de maneira quase unânime, “entenderam ser melhor o Republicanos seguir independente”.

Uma união entre os três partidos estava sendo discutida desde o ano passado. Caso a proposta tivesse tido êxito, a bancada da federação ficaria com 153 deputados. Atualmente, o Republicanos tem 44 representantes na Câmara dos Deputados, entre eles o presidente da Casa, Hugo Motta (PB). “Continuamos trabalhando em parceria com os demais partidos, principalmente com aqueles que se alinham ao nosso manifesto político”, disse Marcos Pereira.

Na próxima terça-feira (18), o PP e o União Brasil devem discutir a federação entre as duas siglas. Juntos, os partidos têm 109 deputados. No senado, são 14 representantes.

As federações funcionam como uma única agremiação partidária e podem apoiar qualquer candidato, desde que permaneçam assim durante todo o mandato. Isso significa que elas precisam ficar juntas, no mínimo, por quatro anos.

