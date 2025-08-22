Ministro da Venezuela diz que país está preparado para enfrentar qualquer tipo de agressão Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, participou da Cúpula de Países do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), representando o presidente Nicolás Maduro Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 22/08/2025 - 16h44 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yván Gil, ministro das Relações Exteriores da Venezuela Tainá Farfan/RECORD

Em meio à escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil, disse que o país está preparado para qualquer tipo de agressão e que “não tem medo de nada”.

“A Venezuela demonstrou que está preparada para enfrentar qualquer tipo de agressão psicológica, agressões midiáticas, agressões de todo tipo. A Defesa Nacional está preparada para fazer frente a qualquer tentativa de agressão interna ou externa”, afirmou Gil.

A fala foi durante participação na Cúpula de Países do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Bogotá, na Colômbia, onde o ministro representou o presidente Nicolás Maduro.

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela cresceu ainda mais com o envio de três navios de guerra norte-americanos para a costa venezuelana e após a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que usará “toda a força” contra o governo de Nicolás Maduro. A movimentação militar levantou preocupações sobre possíveis conflitos na região.

‌



Gil ainda minimizou a movimentação militar. “A agressão contra a Venezuela a gente conhece desde que a Revolução Bolivariana chegou, há 26 anos. Esta é mais uma parte de uma guerra psicológica”, afirmou.

Na cúpula da OTCA, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mencionou em seu discurso que o narcotráfico tem sido usado como pretexto para as investidas militares dos Estados Unidos contra a Venezuela.

‌



“O narcotráfico está sendo usado como pretexto para uma invasão militar. Parece-me absolutamente essencial que os ministérios da Defesa, ou como quer que sejam chamados em seus vários países da América do Sul, América Latina e Caribe, os exércitos e as agências de inteligência policial possam se coordenar na luta contra os inimigos da Floresta Amazônica, um dos quais é o narcotráfico e a máfia”, afirmou Petro.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.