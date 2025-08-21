EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe

Após o envio dos navios de guerra dos Estados Unidos para perto da costa venezuelana, o governo norte-americano mobilizou também aeronaves em direção ao sul do Caribe, com o intuito de fechar ainda mais o “cerco” contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro .



Com capacidade defensiva contra armas químicas, biológicas e nucleares, os aviões foram enviados, segundo Washington, unicamente para o combate contra o tráfico de drogas. A Casa Branca acusa Maduro de envolvimento com o narcoterrorismo.



Em meio às hostilidades, Nicolás Maduro convocou as forças de segurança para proteger Caracas e ainda ressaltou que “o mundo sabe que a Venezuela tem os meios para se defender”.