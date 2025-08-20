Novo auxílio gás terá voucher para retirada do botijão com preço de referência por estado Programa vai beneficiar 17 milhões; medidas foram discutidas nesta quarta pelo presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 20/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h10 ) twitter

No programa vai distribuir voucher para retirada do botijão Marcello Casal/Agência Brasil

O programa Gás para Todos, que vai substituir o atual Auxílio Gás, terá voucher para a retirada gratuita do botijão de gás pelas famílias beneficiadas, com preço de referência fixo por estado.

Além disso, o número de beneficiários, que hoje é de 5,1 milhões, vai passar para 17 milhões.

As medidas foram discutidas nesta quarta-feira (20) pelo presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A ideia é lançar em setembro.

Atualmente, o valor é repassado em dinheiro baseado na média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, o valor foi de R$ 108.

Com o novo programa, as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único de Benefícios Sociais) vão receber o voucher para retirar o botijão.

O objeto é evitar desvio de finalidade do programa. A revenda de GLP vai receber o valor de referência regionalizado definido pelo governo.

Principais pontos do programa

Programa prevê ofertar, de graça, gás de cozinha para pessoas de baixa renda.

Nova modalidade permite a retirada gratuita de botijão de gás de cozinha (GLP).

Beneficiará cerca de 17 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas).

Revenda de GLP recebe valor de referência regionalizado definido pelo governo.

Benefício exclusivo para compra de gás, sem possibilidade de desvio para outros fins.

Público

A gratuidade é limitado a um benefício por família.

As famílias deverão estar inscritas no CadaÚnico e receber renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.

São priorizadas aquelas que tenham renda per capita mensal até o limite estabelecido no Bolsa Família.

