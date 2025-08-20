Logo R7.com
Blog da Farfan

Novo auxílio gás terá voucher para retirada do botijão com preço de referência por estado

Programa vai beneficiar 17 milhões; medidas foram discutidas nesta quarta pelo presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira

Blog da Farfan|Tainá Farfan

No programa vai distribuir voucher para retirada do botijão Marcello Casal/Agência Brasil

O programa Gás para Todos, que vai substituir o atual Auxílio Gás, terá voucher para a retirada gratuita do botijão de gás pelas famílias beneficiadas, com preço de referência fixo por estado.

Além disso, o número de beneficiários, que hoje é de 5,1 milhões, vai passar para 17 milhões.

As medidas foram discutidas nesta quarta-feira (20) pelo presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A ideia é lançar em setembro.

Atualmente, o valor é repassado em dinheiro baseado na média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, o valor foi de R$ 108.


Com o novo programa, as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único de Benefícios Sociais) vão receber o voucher para retirar o botijão.

O objeto é evitar desvio de finalidade do programa. A revenda de GLP vai receber o valor de referência regionalizado definido pelo governo.


Principais pontos do programa

  • Programa prevê ofertar, de graça, gás de cozinha para pessoas de baixa renda.
  • Nova modalidade permite a retirada gratuita de botijão de gás de cozinha (GLP).
  • Beneficiará cerca de 17 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas).
  • Revenda de GLP recebe valor de referência regionalizado definido pelo governo.
  • Benefício exclusivo para compra de gás, sem possibilidade de desvio para outros fins.

Público

  • A gratuidade é limitado a um benefício por família.
  • As famílias deverão estar inscritas no CadaÚnico e receber renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.
  • São priorizadas aquelas que tenham renda per capita mensal até o limite estabelecido no Bolsa Família.

