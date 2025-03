Mudanças no Cadastro Único começam a valer na próxima semana; veja os principais pontos Sistema é utilizado por famílias de baixa renda para acessar programas como o Bolsa Família Brasília|Do R7, em Brasília 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atualmente, o sistema conta com 71,7 milhões de pessoas cadastradas Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O novo CadÚnico (Cadastro Único), utilizado por famílias de baixa renda para acessar programas sociais como o Bolsa Família, começa a funcionar na segunda-feira (17). A plataforma passará a simplificar o acesso e integrar outras bases de dados do governo federal. A última atualização do sistema ocorreu em 2010, e as mudanças devem impactar mais de 40 programas federais, como o Pé-de-Meia e o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Atualmente, o sistema conta com 71,7 milhões de pessoas cadastradas em famílias de baixa renda. Segundo a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo, a nova plataforma vai agilizar o atendimento ao cidadão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A novidade melhorará a vida do operador, que não terá que gastar tanto tempo digitando as informações, e a vida do usuário, que não precisará repetir dados que o poder público já possui”, frisou.

A migração da base de dados começou no dia 1º de março e vai até domingo (16), sem interferência no atendimento à população. Os serviços realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Especializados de Assistência Social (Creas) e demais unidades de assistência social não precisaram ser suspensos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O que vai mudar?

✅ O CPF será a chave de identificação do Cadastro Único, permitindo integração com a Carteira de Identidade Nacional e outras bases biométricas, reforçando a segurança do sistema.

✅ O novo portal de gestão do CadÚnico automatizará o preenchimento das informações das famílias, reduzindo erros e tornando o atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais ágil.

‌



✅ Integrações de dados mais rápidas: o que antes levava dois a três meses, agora será feito em poucos dias.

✅ Preenchimento automático: ao inserir o CPF do beneficiário, o sistema processará automaticamente informações de diferentes bases, como:

‌



Óbitos e nascimentos

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Receita Federal

Previdência Social, entre outras.

✅ A plataforma oferecerá cursos de qualificação contínua a distância para garantir que 100% dos operadores e entrevistadores estejam sempre atualizados.

✅ O novo sistema contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, para evitar fraudes cibernéticas e outros tipos de irregularidades.

✅ Municípios terão acesso a uma plataforma de relatórios analíticos, otimizando a gestão e o planejamento de políticas públicas.

✅ O formulário do Cadastro Único poderá ser acessado offline em dispositivos móveis (tablets e celulares), permitindo coleta de dados em áreas sem internet.

✅ O entrevistador social poderá transferir os dados diretamente para o portal, sem precisar transcrever respostas do formulário impresso.

✅ Os formulários em papel continuarão disponíveis, caso necessário, para inscrição e atualização de dados das famílias.

O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único é um registro do governo federal que permite identificar quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras, de forma gratuita.

Para se inscrever, basta ir pessoalmente a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito.

Quem pode participar?

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.