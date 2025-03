Planalto deve fazer evento com presidentes do Congresso para entregar projeto de isenção de IR Evento deve acontecer na terça-feira (18), com os presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Andamento da proposta, porém, dependerá da boa vontade dos líderes e marcará desafio de articulação para a nova ministra Gleisi Hoffmann Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 16/03/2025 - 23h12 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h12 ) twitter

Evento no Palácio do Planalto terá a presença de Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 3.2.2025

O presidente Lula deve fazer um evento no Palácio do Planalto, na terça-feira (18), com a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para marcar a entrega do projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil ao Congresso Nacional.

A proposta foi uma promessa de campanha de Lula em 2022 e será um dos primeiros desafios de articulação da nova ministra da Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O andamento da proposta dentro do Congresso, porém, dependerá da boa vontade dos líderes. “Após a entrega vamos discutir com os líderes o encaminhamento que iremos dar”, disse ao blog o presidente da Câmara dos Deputados.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcanti (RJ), apresentou, em fevereiro, uma proposta para isentar quem ganha até R$ 10 mil por mês. O movimento da oposição sinaliza que a proposta do governo não deve enfrentar grandes resistências. O maior desafio para o projeto avançar será chegar a um consenso sobre a fonte de compensação.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o impacto fiscal da medida é de R$ 25 bilhões e a compensação será feita com a tributação de 10% para quem ganha mais de R$ 600 mil por ano, incluindo todas as fontes de renda.

O projeto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores. A intenção do governo é que isenção do IR comece a valer a partir de 2026. Hoje é isento quem ganha até R$ 2.259,20.

