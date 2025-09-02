PP e União dão um mês de prazo para ministros dos partidos deixarem o governo Siglas deram ultimato aos correligionários; para permanecerem nos partidos, André Fufuca e Celso Sabino terão que sair do governo petista Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 02/09/2025 - 16h35 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h37 ) twitter

O ministro dos Esportes, André Fufuca Lula Marques/Agência Brasil - 12.02.2025

Os ministros do Esporte, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União), terão que entregar seus cargos no governo Lula em até um mês se quiserem permanecer em seus partidos.

As cúpulas das siglas, que formam a federação União Progressista, se reuniram nesta terça-feira (2) para bater o martelo.

Os partidos pouparam os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que são indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

