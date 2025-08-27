Em recado ao PP e União Brasil, Lula cobra alinhamento de ministros com o governo Críticas são feitas após derrota do Executivo na CPMI do INSS e declarações abertas das siglas contra o governo Lula Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 10h30 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luiz Inácio Lula da Silva cobra alinhamento de ministros do PP e União Brasil com o governo.

Críticas abertas de ministros ocorrem após derrota do Executivo na CPMI do INSS.

Expectativa do governo de emplacar aliados na presidência da comissão foi frustrada por apoio da oposição.

Ministro Rui Costa comenta sobre a necessidade de apoio e defesa dos projetos do governo pelos aliados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula convocou ministros para reunião na terça-feira Ricardo Stuckert / PR - 27.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a reunião ministerial de terça-feira (26) para cobrar dos titulares a defesa do governo federal em agendas públicas. O recado foi direcionado principalmente para os quatro ministros do PP (Progressistas) e União Brasil, siglas que fazem críticas abertas ao governo do petista, embora ocupem cargos na Esplanada dos Ministérios (veja quem são abaixo).

A cobrança do presidente causou mal-estar entre alguns titulares e ocorreu depois de evento das siglas com críticas ao governo e da derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar as fraudes no INSS.

A expectativa do Planalto era emplacar na Comissão aliados na presidência e relatoria do colegiado, mas, após movimento da oposição, a base aliada perdeu os cargos.

O problema, contudo, é que o colegiado que resultou em uma chapa alternativa para o comando da CPI contou com apoio da União Brasil e do PP. Parlamentares desses grupos não se opuseram ao movimento e também não teriam alertado o governo da estratégia da oposição.

Hoje, os quatro ministros indicados pelo União e PP são:

André Fufuca (PP), do Esporte;

Celso Sabino (União), do Turismo;

Frederico Siqueira (União), das Comunicações; e

Waldez Goés (União), da Integração e Desenvolvimento Regional.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista ao Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira (27) comentou as cobranças de Lula.

“O que o presidente falou é um tanto quanto óbvio: quando você monta uma aliança, o que se busca é que quem compõe esse bloco de governança tenha um grau de alinhamento e de discussões internas ao governo. E que eventualmente busque unificar posições ao governo. Se não você compõe o governo, tem ministérios do governo, e eventualmente está votando sempre contra o governo”, observou.

Rui Costa reforçou que, “ou a pessoa acredita no trabalho que está fazendo, ou fica esquisito”. “Se a própria pessoa não defende o seu trabalho, o que ela está fazendo, fica complicado da população entender”, afirmou.

Apesar disso, o ministro amenizou o tom ao citar que nos últimos dois anos, os projetos prioritários do governo foram aprovados no Congresso graças às alianças montadas com os diversos partidos.

