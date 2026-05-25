Saúde, educação e família: mulheres são ‘aceitas’ em posições de poder apenas nessas áreas

O Chá de Ideias desta semana é o chá mate, muito comum e necessário e já presente na nossa rotina. Você pode tomá-lo na praia ou em casa e até misturado com limão.





Mas o assunto da vez é sobre a mulher no mundo do trabalho e o que ainda precisa mudar. Em abril deste ano, uma pesquisa do Estúdio Clarice revelou a forma como reconhecemos a questão da mulher no mundo corporativo e a mulher na esfera de poder.





Nosso imaginário faz com que aceitemos modelos masculinos quando falamos sobre cargos de comando. Segundo dados, 96% dos brasileiros reconhecem uma voz de poder com características masculinas.





E as mulheres? Quatro em cada 10 pessoas não conseguem nomear sequer uma mulher poderosa no Brasil. Isso não é apenas reflexo da pouca presença de mulheres nesses espaços. O que ocorre é que a sociedade tem uma enorme dificuldade de reconhecer a liderança feminina e só a aceita em lugares de destaque vinculados à saúde, à educação e à família.





E, se o homem não reconhece que há uma diferença de tratamento, ele segue reproduzindo esse modelo discriminatório. Do outro lado, há também uma falta de confiança das próprias mulheres, o que a gente conhece como síndrome da impostora.



