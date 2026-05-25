Saúde, educação e família: mulheres são ‘aceitas’ em posições de poder apenas nessas áreas
Pesquisa recente do Estúdio Clarice revela a forma como reconhecemos a liderança feminina no mundo corporativo
O Chá de Ideias desta semana é o chá mate, muito comum e necessário e já presente na nossa rotina. Você pode tomá-lo na praia ou em casa e até misturado com limão.
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Resolução da Anac define punições, como, por exemplo, a restrição do embarque por seis meses ou um ano, em casos de condutas graves ou gravíssimas
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Conheça o conceito de ócio criativo, que ajuda a relaxar a mente, aumentar a criatividade e melhorar a produtividade
O chá amargo da memória para que o Holocausto nunca se repita
No Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, Ilana Trombka conduz uma conversa sobre intolerância e os riscos de esquecer a história
Do lobo ao membro da família: saiba mais sobre a relação entre humanos e pets
O chá de valeriana apresenta a história, o impacto econômico e o vínculo afetivo entre pessoas e animais de estimação no Brasil
Palavra na ponta da língua? Chá de Ideias explica por que a memória falha — e quando se preocupar
O chá de alecrim é usado para conversar sobre letologia, o esquecimento momentâneo de palavras, fenômeno comum e universal
Fim de ano? Um brinde ao tempo, às tradições e aos recomeços
Chá de Ideias mistura história, costumes e reflexão pessoal, com um convite a entrar em 2026 com mais cuidado consigo mesmo
Braille: o código do toque que garante leitura, cidadania e autonomia
Em nova edição do Chá de Ideias, Ilana Trombka explica por que o sistema Braille segue essencial para a alfabetização, a inclusão e o acesso à informação
A volta da ditadura do corpo: quando a magreza extrema reaparece como ideal
No Chá de Ideias, Ilana Trombka discute moda, redes sociais e o impacto da pressão estética sobre a saúde física e emocional das mulheres
Chá de Ideias conta um 'segredo': o protagonismo oculto das mulheres na redemocratização
O videoblog revisita movimentos femininos decisivos nas décadas de 70 e 80 e relembra como mulheres mudaram os rumos políticos do país
Dois feminicídios no Rio acendem o alerta para a cultura de violência no Brasil
Além dos casos no Cefet-RJ, coluna chama atenção para vídeo de alunos em Curitiba celebrando mortes em favelas
Vamos falar sobre os ataques misóginos e antissemitas contra a presidente do México
O Chá de Ideias desta semana analisa as agressões sofridas por Claudia Sheinbaum e alerta para a escalada de ódio contra mulheres e judeus nas Américas
Climão no Chá de Ideias: racismo ambiental, equidade de gênero e o alerta vindo da COP30
Confira reflexões da COP30 e como mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e moradores de periferias sofrem impactos ambientais desproporcionais
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Novo episódio do Chá de Ideias reflete sobre sororidade, inclusão e o papel transformador dos concursos de beleza
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Entenda por que o Pará será o centro das atenções durante a COP 30 — e o que está em jogo nas discussões sobre o clima