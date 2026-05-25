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Saúde, educação e família: mulheres são ‘aceitas’ em posições de poder apenas nessas áreas

Pesquisa recente do Estúdio Clarice revela a forma como reconhecemos a liderança feminina no mundo corporativo

Chá de Ideias|Do R7

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Chá de Ideias desta semana é o chá mate, muito comum e necessário e já presente na nossa rotina. Você pode tomá-lo na praia ou em casa e até misturado com limão.


Mas o assunto da vez é sobre a mulher no mundo do trabalho e o que ainda precisa mudar. Em abril deste ano, uma pesquisa do Estúdio Clarice revelou a forma como reconhecemos a questão da mulher no mundo corporativo e a mulher na esfera de poder.

Nosso imaginário faz com que aceitemos modelos masculinos quando falamos sobre cargos de comando. Segundo dados, 96% dos brasileiros reconhecem uma voz de poder com características masculinas.

E as mulheres? Quatro em cada 10 pessoas não conseguem nomear sequer uma mulher poderosa no Brasil. Isso não é apenas reflexo da pouca presença de mulheres nesses espaços. O que ocorre é que a sociedade tem uma enorme dificuldade de reconhecer a liderança feminina e só a aceita em lugares de destaque vinculados à saúde, à educação e à família.

E, se o homem não reconhece que há uma diferença de tratamento, ele segue reproduzindo esse modelo discriminatório. Do outro lado, há também uma falta de confiança das próprias mulheres, o que a gente conhece como síndrome da impostora.

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Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).

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