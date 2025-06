Vape entre jovens: o perigo invisível que ameaça uma geração

O Chá de Ideias vem com um alerta contundente sobre os riscos do cigarro eletrônico, também conhecido como vape. Recentemente, a trágica morte de uma adolescente de 15 anos marcou o noticiário do Distrito Federal. O falecimento dela possivelmente está associado ao uso abusivo do dispositivo, muitas vezes desconhecido até pelas famílias.



Apesar de prometerem ser alternativas mais leves ao cigarro comum, os vapes concentram níveis mais altos de nicotina, além de possíveis metais pesados em sua composição. Seus efeitos vão além da dependência: podem comprometer o cérebro em desenvolvimento, além de causar doenças cardiovasculares e pulmonares.



O Brasil, referência em políticas antitabagistas, enfrenta agora uma nova ameaça silenciosa, que desafia pais, escolas e autoridades. O recado final é direto: atenção redobrada. O cigarro eletrônico não é inofensivo, nem legalizado, e seu impacto já está sendo sentido em vidas interrompidas.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).