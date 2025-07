Como potencializar os efeitos dos remédios para emagrecimento Dicas simples de alimentação e movimento para quem usa GLP-1, como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro Ciência para o Dia a Dia|Camille Perella CoutinhoOpens in new window 17/07/2025 - 18h23 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h23 ) twitter

Medicamentos como semaglutida (Wegovy, Ozempic, Rybelsus) e tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), que atuam no receptor GLP-1, têm se tornado cada vez mais comuns no tratamento da obesidade e no controle da glicemia. Eles ajudam a reduzir o apetite, aumentam a saciedade e retardam a digestão, mas o sucesso no tratamento não depende só da medicação. Vale muito a pena ajustar a alimentação e o estilo de vida para que os resultados sejam não só mais eficazes, mas também duradouros.

A revista científica JAMA Internal Medicine, que faz parte da rede de publicações da Associação Médica Americana (AMA) e é referência mundial em medicina, publicou em julho de 2025 uma página educativa para pacientes com orientações práticas, usando o nome MEAL como guia. O conteúdo está em inglês, mas achei importante compartilhar essas informações por aqui, de forma acessível. E claro, vale lembrar que o uso desses medicamentos deve sempre estar acompanhado por orientação médica e nutricional individualizada.

M – Manter a massa muscular

Inclua de 20 a 30 g de proteína por refeição (peixe, frango, iogurte, feijão). Se o apetite estiver muito baixo, shakes de proteína podem ser uma alternativa, mas é importante lembrar que manter o hábito de mastigar é essencial para o processo digestivo e para a saciedade.

‌



E – Energizar e equilibrar

Frutas da estação, castanhas ou mesmo um punhado de amendoim torrado, iogurte natural, pão integral com ovo mexido... esses lanchinhos simples ajudam a manter o corpo nutrido entre as refeições. Alimentos que sustentam por mais tempo, como aveia e batata-doce, também são ótimos aliados. E dá pra incluir gorduras boas de forma acessível, como uma colherzinha de azeite ou o próprio abacate quando está na época. O importante é manter o equilíbrio sem complicar o prato.

‌



A – Evitar efeitos colaterais

Se aparecer constipação, aumentar o consumo de fibras e beber mais água costuma ajudar bastante. Náuseas podem melhorar com a redução de frituras e o uso de gengibre natural. Já no caso de azia, vale evitar alimentos muito picantes e esperar um tempinho antes de se deitar depois das refeições.

‌



L – Líquidos são essenciais

Tente beber de 8 a 12 copos de água por dia e, se preferir variar, vale apostar em alimentos que também ajudam na hidratação, como sopas leves, pepino, melancia e melão.

Além da alimentação, o corpo também precisa se movimentar. A recomendação é somar cerca de 150 minutos por semana de atividades aeróbicas, como caminhada, dança ou bicicleta. A caminhada, aliás, pode ser uma grande aliada, principalmente para quem tem um pet como companhia, já que além de fazer bem para a saúde, se transforma num momento gostoso do dia. Também é importante incluir de 2 a 3 sessões de treino de força por semana, mesmo que simples, usando o peso do próprio corpo ou faixas elásticas.

Essas orientações simples podem fazer a diferença na jornada com os agonistas do GLP-1, ajudando a manter os resultados, preservar a massa magra e minimizar efeitos adversos.

