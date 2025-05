Caixa começa a financiar nova faixa do Minha Casa, Minha Vida, com imóveis de até R$ 500 mil Linha de crédito é voltada às famílias com renda mensal de até R$ 12 mil, e tem prazo de 420 meses e taxa de juros de 10% ao ano Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 05/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h56 ) twitter

Nova regra do Minha Casa, Minha Vida prevê financiamento de imóveis de até R$ 500 mil Zack Stencil/Ministério das Cidades

A nova linha de crédito habitacional voltada à classe média no programa Minha Casa, Minha Vida começou a ser oferecida pela Caixa nesta segunda-feira (5). A Faixa 4 vai financiar imóveis de até R$ 500 mil, para famílias com renda mensal até R$ 12 mil.

O prazo para pagamento é de até 420 meses, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. A cota de financiamento para imóveis novos é de 80%, independente da região do país. Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e Sudeste e de 80% para as demais localidades.

“O governo federal e a CAIXA têm a expectativa de beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025, que terão melhores condições para realizar o sonho da casa própria, graças ao Programa Minha Casa, Minha Vida.”, afirma o presidente do banco, Carlos Vieira, em nota.

A viabilização do MCMV Classe Média ocorre por meio da soma de recursos do FGTS com recursos próprios dos bancos interessados em operar, e a Caixa, como Banco da Habitação, já inicia sua atuação.

Outras mudanças

Além de começar a operar a nova faixa, foram promovidos ainda reajustes nos limites de renda das demais faixas, que passam a ser:

• Faixa 1: renda familiar até R$ 2.850,00;

• Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil;

• Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil.

“Somente imóveis residenciais podem ser financiados com recursos do FGTS, em área urbana ou rural. Os juros são pagos mensalmente, na data estabelecida contratualmente, nas fases de carência e de amortização, com a aplicação de taxa nominal entre 4,50% ao ano e 10% ao ano, que varia conforme a renda familiar mensal bruta e o ano orçamentário da contratação”, explica a Caixa, em nota.

O que prevê a nova Faixa 4

A taxa de juros para a nova faixa será de 10% ao ano

O limite do imóvel para financiamento é de até R$ 500 mil

Número de parcelas vai a até 420 meses

A cota de financiamento para imóveis novos é de 80%

Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e Sudeste e de 80% para as demais localidades

Inclusão de 120 mil famílias

Modalidades

Aquisição de unidade habitacional;

Construção de unidade habitacional e

Aquisição de Terreno e Construção de unidade habitacional.

Como contratar

Confira como fazer

As famílias com renda mensal até R$ 12.000,00 podem contratar de forma individual ou por meio de construtora, ou ainda por uma entidade organizadora se unidade vinculada a um empreendimento financiado pela Caixa. É só fazer a simulação para saber quanto poderá investir e entregar a documentação em um Correspondente Caixa Aqui ou na agência Caixa.



A Caixa avalia o cadastro

No atendimento na agência ou no Correspondente Caixa Aqui, o banco recebe e analisa a sua documentação e a documentação do imóvel que você escolheu e mostra para você as melhores condições para o financiamento.



Assinatura do contrato

Após a validação e aprovação do cadastro e documentação, o contrato de financiamento é assinado.

