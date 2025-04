Dívidas estão fora de controle? Saiba quais são os seus direitos Lei do Superendividamento permite renegociar as dívidas e garante que a pessoa pague sem comprometer o orçamento Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feirão Limpa Nome da Serasa, realizado em março, em SP RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20.03.2025

Quatro em cada dez brasileiros estavam negativados em fevereiro deste ano. O que equivale a 68,76 milhões de consumidores com dívidas em atraso, segundo último dado do Indicador de Inadimplência realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

Juros altos e a inflação de alimentos têm pressionado ainda mais o custo de vida do consumidor, reduzindo a capacidade de honrar compromissos financeiros.

Por isso, para evitar que as dívidas fiquem fora de controle, é importante conhecer os direitos dos consumidores e os benefícios para negociar e limpar o nome.

A Lei do Superendividamento, por exemplo, permite renegociar as dívidas e garante que a pessoa possa pagar sem comprometer o orçamento das necessidades básicas.

‌



Para Aline Soaper, educadora financeira, a negativação pode estar ligada à dificuldade em manter um planejamento financeiro por grande parte da população.

“É importante ressaltar que muitos brasileiros têm problemas em criar um planejamento financeiro, conciliando os gastos fixos, como aluguel, conta de água e de luz, com os gastos variáveis e extras, como lanches, compras de roupas ou até compra de eletrônicos. Porém, há fatores que podem agravar esse movimento, como a falta de conhecimento sobre a educação financeira e entendimento como ela pode impactar no endividamento”, explica Soaper.

‌



O que é superendividamento

Ocorre quando o consumidor compromete mais de 50% de sua renda com dívidas e não consegue arcar com despesas essenciais, como alimentação, água, luz, saúde, transporte e as parcelas das dívidas.

O que diz a Lei do Superendividamento

Define o conceito de superendividamento e define medidas para aprimorar a concessão de crédito ao consumidor, além de iniciativas de prevenção e tratamento dessa situação.

‌



Regras para poder usar a lei

,• Ter renda insuficiente

• Acumular dívidas resultantes de necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde)

• Ter agido de boa-fé ao contratar todas essas dívidas

Quais dividas podem ser renegociadas de acordo com essa lei?

Contas de água, luz, telefone, gás e etc.

Boletos e Carnês de Consumo

Empréstimos bancários, cartão de crédito e cheque especial

Crediários e parcelamentos em geral

Critérios para definir superendividado Arte/R7

Para dar início à solicitação

Alguns órgãos podem ajudar no primeiro atendimento, para realizar a proposta de conciliação (que é uma proposta de renegociação) com as empresas para as quais você deve

• Tribunais de Justiça

• CEJUSC – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

• Defensorias Públicas

• Programa de Proteção ao Consumidor (Procon)

Como evitar o superendividamento

• Manter as contas da casa e da família organizadas. É importante saber quanto “custa” por mês para manter a sua casa, como por exemplo: quanto se gasta de alimentação e transporte? Quanto é a média de valor das contas de água, luz, gás?

• Controlar gastos e consumir de maneira consciente. Fazer as perguntas “Por que eu estou comprando? Como vou pagar ? Eu estou precisando comprar? Eu vou usar esse item?” pode te ajudar a decidir melhor se deve comprar algo ou não.

• Manter um pé-de-meia para emergências e metas de longo prazo.

Instituições que oferecem cursos gratuitos

Febraban - https://meubolsoemdia.com.br

Banco Central - www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/endividado

Ministério da Justiça e Segurança Pública - consumidor.gov.br

Caixa - www.caixa.gov.br/educacao-financeira

Fontes: Caixa e Ministério da Justiça e Segurança Pública

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.