Entenda a nova plataforma do MEI que conecta pequenos negócios a contadores Ferramenta digital e gratuita oferece orientações para regularizar pendências, melhorar a gestão, acessar crédito e entender os direitos e deveres Conta em Dia|Ana Vinhas 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 )

Plataforma conecta MEI a contador Reprodução/Freepik

A nova plataforma MEI Conta com a Gente conecta os microempreendedores individuais a contadores parceiros de suas regiões

Digital e gratuita, a ferramenta oferece orientações sobre como se formalizar como MEI, regularizar pendências, melhorar a gestão, acessar crédito e entender os direitos e deveres.

A iniciativa foi lançada no fim de agosto pelo Ministério do Empreendedorismo, das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio e a Fenacon.

Segundo o ministério, o objetivo é tirar a burocracia do caminho do empreendedor e dar o apoio que ele precisa para avançar nos negócios.

O programa conta com empreendedores cadastrados em mais de 1.100 municípios e registrou cerca de 160 mil acessos.

O primeiro atendimento com o contador é gratuito. “Não há obrigação de contratar serviços adicionais. Caso queira continuar o acompanhamento com o mesmo profissional, o serviço será contratado e negociado diretamente com o contador”, explica o ministério.

A estimativa da pasta é medidas como essa impactam 40 milhões de empreendedores brasileiros — entre 25 milhões formalizados (microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas), cerca de 20 milhões que ainda atuam na informalidade e 239.340 artesãos ativos registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro.

Como funciona

Conecta microempreendedores individuais a contadores parceiros de suas regiões

O acesso pode ser feito pelo site gov.br/meicontacomagente

A plataforma é digital e funciona no computador ou celular com internet, sem precisar instalar aplicativo

Quais são os atendimentos

Formalização como MEI

Resolução de pendências fiscais e cadastrais

Apoio à gestão

Acesso ao crédito

Esclarecimento de dúvidas legais e tributárias

A ferramenta também conta com inteligência artificial para responder dúvidas simples

Outros serviços

A nova plataforma integra outas medidas para os MEIs já lançadas pelo ministério. Veja quais são a seguir:

Cartão MEI

Cartão de crédito e débito gratuito, com plataformas de engajamento e capacitação, além de QR Codeq ue redireciona ao Portal do Empreendedor.

Contrata+Brasil

Ferramenta digital que cadastra microempreendedores individuais para executarem pequenos serviços nas administrações públicas. Para se cadastrar, basta entrar no site contratamaisbrasil.

Número de MEIs

O Brasil registrou 14,6 milhões de trabalhadores MEIs, em 2022, uma alta de 11,4% em relação ao ano anterior, quando tinha 13,1 milhões. Os dados são da pesquisa Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo a pesquisa, mais da metade (51,5%) dos MEIs atua na área de serviços. O setor compreende 7,5 milhões de microempreendedores individuais.

O comércio é o segundo setor mais representativo, com 4,1 milhões ou 28,2% do total. O terceiro lugar é da indústria, com 1,53 milhão ou 10,6% do total, seguido pela construção, com 1,36 milhão e 9,4% do total.

