Filhos influenciam mais as mães a abrirem negócios, mostra pesquisa

Taisa com o filho Bernardo: boa influência (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Sete em cada dez mulheres empreendedoras têm filhos no Brasil. Além disso, cuidar de uma criança influência mais a decisão de abrir o negócio entre as mulheres do que entre os homens.

Segundo o estudo “Empreendedorismo Feminino”, realizado pelo Sebrae, enquanto 68% delas disseram que a dedicação aos filhos “influenciou muito”, entre os homens esse índice foi de 56%. Outros 34% dos empresários apontaram que “não influenciou nada”.

Outro levantamento, desta vez feito pelo Sebrae-SP, mostrou que a maioria das empreendedoras, ou 54%, decidiu montar um negócio próprio para poder ficar mais tempo com os filhos. Ao mesmo tempo, 47% delas consideram conciliar o trabalho e os cuidados com as crianças o maior desafio.

“O empreendedorismo possibilita ter um controle maior sobre o tempo direcionado ao trabalho, o que na condição de funcionária de uma empresa a mulher não teria, já que estaria obrigada a cumprir uma jornada com horário fixo, na grande maioria dos casos”, afirma a coordenadora de pesquisas do Sebrae-SP Carolina Fabris Ferreira.

“No entanto, a conquista dessa autonomia não significa que ela estará livre das dificuldades de conciliar o comando de uma empresa com a dedicação aos filhos, uma vez que ambos são papéis muito exigentes. Essa situação demanda uma busca constante pelo equilíbrio”, acrescenta.

Ter flexibilidade de horário (52%) e independência financeira (40%) foram outras duas motivações apontadas na pesquisa para elas empreenderem.

Para Taisa Nunes, que começou como um hobby a pintar potes e filtros durante a pandemia e hoje tem uma empresa de peças de decoração que vende pela internet, concorda que a flexibilidade de horário acaba compensando.

“Ser mãe e empreender é um desafio, porém a flexibilidade da rotina deixa mais leve o caminho profissional e me permite estar presente no dia a dia do meu filho”, afirma a empresária, à frente do @taisanunes_feitopormim.

Mãe de adolescente, ela também diz que o filho foi determinante para que ela começasse o próprio negócio. “O Bernardo influenciou muito na minha decisão. Poder ser livre me trouxe paz para equilibrar as minhas responsabilidades de mãe e de profissional”, acrescenta.

Diferenças

O estudo do Sebrae também registrou o tempo gasto pelas mulheres que empreendem nos cuidados com a família e nos afazeres domésticos. Elas dedicam 3,1 horas aos cuidados familiares e consomem 2,9 horas do seu dia nos afazeres domésticos, praticamente o dobro dos homens, que gastam 1,6 hora e 1,5 hora, respectivamente, com essas atividades.

O que acaba comprometendo o período dedicado ao trabalho pelas mulheres. A média fica em torno de 34 a 35 horas trabalhadas semanais, enquanto os homens que são empresários alcançam de 40 a 43 horas.

Serviço

Para mulheres que querem abrir o próprio negócio ou já estão empreendendo, o programa Sebrae Delas oferece cursos, workshops e consultorias. No ano passado, segundo o Sebrae, mais de 150 mil mulheres foram atendidas por meio de cursos, consultorias e mentorias para o desenvolvimento de competências emocionais.

