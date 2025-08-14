INSS alerta que mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não pediram ressarcimento Os beneficiários têm direito à devolução de descontos indevidos, mas ainda não fizeram a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 14/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O INSS alerta que 613 mil aposentados e pensionistas não pediram ressarcimento por descontos indevidos.

Até agora, mais de R$ 1 bilhão já foi liberado para 1,8 milhão de segurados afetados.

A adesão ao acordo de ressarcimento pode ser feita via aplicativo Meu INSS ou presencialmente nos Correios.

As contestações podem ser feitas até 14 de novembro de 2025, enquanto novos casos de fraude estão em auditoria. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pedido de reembolso de desconto indevido do INSS vai até 14 de novembro LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22.07.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) afirma que 613 mil aposentados e pensionistas que já têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos ainda não fizeram a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta.

Até agora o governo federal já liberou mais de R$ 1 bilhão a 1,8 milhão de segurados que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios.

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

A adesão é feita por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, de forma gratuita.

Quem pode aderir ao acordo

Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.

Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.

Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido valores. Nesses casos, será necessário desistir da ação. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios para ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Como funciona o processo de adesão

1. Contestar o desconto indevido – É o primeiro passo. A contestação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios.

2. Aguardar resposta da entidade – Prazo de até 15 dias úteis.

3. Sem resposta? Opção liberada – O sistema libera a adesão ao acordo.

4. Aderir ao acordo – Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

No aplicativo Meu INSS

Acesse com CPF e senha, vá em “Consultar Pedidos” → “Cumprir Exigência”, role até o último comentário, selecione “Sim” em “Aceito receber” e envie.

Importante: Não é possível aderir ao acordo pela Central 135

Prazo para contestar

A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.

Resposta de entidades

Até o momento, as entidades apresentaram resposta para 1.167.720 pedidos. Esses documentos estão em análise e, por isso, os beneficiários ainda não podem aderir ao acordo. O segurado será notificado e poderá:

Aceitar os documentos apresentados;

Contestar por falsidade ideológica ou indução ao erro;

Declarar que não reconhece a assinatura.

Durante a análise, o INSS identificou uma nova irregularidade: uso de softwares para falsificar assinaturas nas respostas.

Esses casos estão em auditoria com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Dataprev. Em breve, será aberta a adesão ao acordo para as vítimas dessas novas fraudes.

Cuidado com golpes

O INSS não envia links, SMS ou mensagens pedindo dados pessoais;

Não cobra taxas nem solicita intermediários;

Todo o contato oficial é feito pelo aplicativo Meu INSS, site gov.br/inss, Central 135 e Agências dos Correios.

