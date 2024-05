Leilão da Receita terá de iPhone por R$ 1.200 a esmeralda por R$ 115 milhões Com produtos apreendidos em aeroportos, o evento será online e receberá propostas até as 21h do dia 27 de maio

Peça bruta de esmeralda que faz parte do leilão da Receita em Viracopos (Divulgação/Receita Federal)

A Receita Federal vai fazer no dia 28 de maio mais um leilão com produtos e mercadorias apreendidos ou abandonados nos aeroportos. São 245 lotes, com smartphones, acessórios e componentes eletrônicos de celulares e notebooks, microcomputadores, veículos, entre outros. Mas o que chama a atenção é o lote 245, com uma esmeralda bruta de lance inicial de R$ 115 milhões.

O leilão será realizado de forma eletrônica. O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 23 de maio até as 21h do dia 27 de maio (horário oficial de Brasília).

No lote 13, o telefone celular iPhone SE, sem acessórios, varia de R$ 1.800, no lote 13, a R$ 1.200, nos lotes 24 a 30. Uma cadeira de rodas elétrica faz parte do lote 6, por R$ 700,00. Já o lote 2 reúne 16 produtos de luxo, como bolsa Gucci, óculos de sol Mont Blanc e sapato Hermès, com lance inicial de R$ 16.900.

Um veículo também faz parte do leilão. É um Renault Fuego GTA Max92, por R$ 5 mil, no lote 243.

Tem ainda componentes e periféricos de informática, lentes de máquinas fotográficas, equipamentos de áudio e vídeo, utensílios domésticos, peças para colecionadores, antiguidades e discos de vinil. Há também motores, analisador de leite, braço de robô industrial, ferramentas, esterilizador portátil, bateria para drone agrícola, veículos, rolamentos, partes e peças de automóveis e máquinas diversas.

Cadeira de rodas elétrica faz parte do leilão da Receita (Divulgação/Receita Federal)

Como participar

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas será por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), no site da Receita, com o uso de identidades digitais da conta gov.br nível de confiabilidade prata ou ouro.

Os lotes estão em vários locais e unidades da Receita Federal no estado de São Paulo (Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas, Araraquara, Sorocaba, Taubaté, Santo André, Guarujá, Jacareí, Barueri e Bauru) e poderão ser examinados em dias de expediente normal, nos endereços, datas e horários indicados no edital do leilão, mas com agendamento prévio.

A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada do lote. No entanto, as mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoa jurídica.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página da Receita ( http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817700/1/2024 ).

Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao )





