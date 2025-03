Mutirão de negociação de dívidas bancárias começa neste sábado; saiba como participar Contas atrasadas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades poderão ser negociadas Conta em Dia|Luciana KatahiraOpens in new window 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 03h40 ) twitter

O processo seletivo conta com cinco etapas Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira começa neste sábado (1º). Podem ser negociadas, de forma online, dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades contraídas de bancos e instituições financeiras, que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia, nem dívidas prescritas.

Até o dia 31 de março, os bancos participantes vão oferecer parcelamento, descontos no valor da dívida ou ainda taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme sua política de crédito.

As negociações podem ser feitas de maneira remota, diretamente com a instituição financeira credora, em seus canais oficiais, ou pelo portal consumidor.gov.br. Também é possível buscar o Procon participante da sua localidade (veja a lista dos participantes).

A ação é uma parceria entre a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o Banco Central do Brasil, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e os Procons. A iniciativa envolve mais de 160 instituições financeiras e entidades parceiras.

‌



O que pode ser negociado

cartão de crédito

cheque especial

crédito consignado

demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras

“O Mutirão traz ao consumidor a oportunidade de renegociar suas dívidas de maneira mais favorável, com condições especiais de pagamento, prazos e possíveis descontos. A ação também ajuda a prevenir o superendividamento e serve como um canal para a educação financeira dos consumidores, por meio da disponibilização de cursos e conteúdo gratuito.” (Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban)

Segundo a Febraban, o mutirão faz parte do calendário permanente dos bancos, em março (mês do consumidor) e novembro, desde 2019, e já somaram 33 milhões de contratos renegociados.

Na última edição, realizada em novembro de 2024, os bancos repactuaram 1.750.038 milhão de contratos, trazendo alívio financeiro imediato para consumidores endividados.

‌



Como negociar

Na página do mutirão na internet, dá para consultar a relação de bancos participantes. Já as dívidas podem ser consultadas no Registrato, sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras.

As negociações podem ser feitas diretamente com a instituição credora em seus canais oficiais, ou pelo portal consumidor.gov.br, com a conta prata ou ouro.

‌



Para saber se tem dívidas e com quem

Consultar o Registrato, do Banco Central. O sistema mostra contas com instituições financeiras e relatório sobre empréstimos e financiamentos, com saldo devedor, modalidade e status. O acesso é pelo https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato

Passo a passo

Com as informações sobre as dívidas, cadastre-se no site consumidor.gov.br

Digite o nome da empresa e veja se ela está cadastrada

Clique no botão registrar reclamação e responda às perguntas

Selecione a área de serviços financeiros

No campo problema, selecione renegociação/parcelamento de dívida

Descreva o valor a ser renegociado e seu pedido à empresa

Adicione anexos documentos e comprovantes, caso ache necessário

Confirme o preenchimento da reclamação

Em seguida, é preciso aguardar a resposta

Veja lista das entidades participantes

Fonte: Febraban

