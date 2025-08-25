Número de ressarcimentos pagos do INSS chega a quase 2 milhões após um mês Até agora 2.548.8813 estão aptos a aderir ao acordo e receber os valores. Desses beneficiários, 76,6% já fizeram a adesão Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h30 ) twitter

Reembolso dos descontos indevidos do INSS começou em 24 de julho LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22.07.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já emitiu o pagamento a 1.925.106 aposentados e pensionistas que têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos.

O número é do último balanço de consulta dos descontos de entidades associativas na folha dos segurados divulgado pelo instituto nesta segunda-feira (25).

O pagamento da devolução começou em 24 de julho. Os valores que já passam de R 1 bilhão são pagos de forma integral, com correção pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

Para isso, é preciso fazer a adesão ao acordo, por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, de forma gratuita.

Até agora 2.548.8813 estão aptos a aderir ao acordo e receber os valores. Desses beneficiários, 1.953.689 (76,6%) já aderiram.

Outros 1.249.993 segurados foram contestados pelas entidades com documentação e aguardam análise.

Quem pode aderir ao acordo

Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.

Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.

Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido valores. Nesses casos, será necessário desistir da ação. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios para ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Como funciona o processo de adesão

1. Contestar o desconto indevido – É o primeiro passo. A contestação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios.

2. Aguardar resposta da entidade – Prazo de até 15 dias úteis.

3. Sem resposta? Opção liberada – O sistema libera a adesão ao acordo.

4. Aderir ao acordo – Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

No aplicativo Meu INSS

Acesse com CPF e senha, vá em “Consultar Pedidos” → “Cumprir Exigência”, role até o último comentário, selecione “Sim” em “Aceito receber” e envie.

Importante: Não é possível aderir ao acordo pela Central 135

Prazo para contestar

A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.

Resposta de entidades

Até o momento, as entidades apresentaram resposta para 1.249.993 pedidos. Esses documentos estão em análise e, por isso, os beneficiários ainda não podem aderir ao acordo. O segurado será notificado e poderá:

Aceitar os documentos apresentados;

Contestar por falsidade ideológica ou indução ao erro;

Declarar que não reconhece a assinatura.

Durante a análise, o INSS identificou uma nova irregularidade: uso de softwares para falsificar assinaturas nas respostas.

Esses casos estão em auditoria com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Dataprev. Em breve, será aberta a adesão ao acordo para as vítimas dessas novas fraudes.

Cuidado com golpes

O INSS não envia links, SMS ou mensagens pedindo dados pessoais;

Não cobra taxas nem solicita intermediários;

Todo o contato oficial é feito pelo aplicativo Meu INSS, site gov.br/inss, Central 135 e Agências dos Correios.

