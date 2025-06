Portabilidade começa a valer para o consignado do trabalhador; adesão supera R$ 13,8 bi A migração de qualquer dívida e de qualquer banco pode ser feita agora pela Carteira de Trabalho Digital Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 05/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Crédito consignado do trabalhador já supera R$ 12 bilhões DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2025

O crédito consignado do trabalhador com carteira assinada passa a ter a portabilidade total a partir desta sexta-feira (6), pela Carteira de Trabalho Digital. Com isso, quem tem qualquer tipo de empréstimo vai poder renegociar a dívida de uma instituição financeira para outra, que ofereça taxa de juros mais baixa.

A migração de qualquer dívida e de qualquer banco, até mesmo as linhas do Crédito do Trabalhador, e do consignado de convênio, pode ser feita agora pela Carteira de Trabalho Digital. Desde 16 de maio, a portabilidade podia ser realizada, mas por meio dos bancos.

A modalidade de crédito já atingiu R$ 13,8 bilhões com 2,5 milhões de empréstimos, com valor médio de R$ 5.523,03 e taxa de juros de 3,63% ao mês, desde 21 de março, quando começou a funcionar. A média das parcelas é de R$ 317,34 e em 17 vezes.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente o crédito pessoal (Crédito Direto ao Consumidor) tem uma taxa de juros de mais de 8%, e o trabalhador poderá conseguir nesta troca renegociar a dívida com juros por menos da metade.

‌



O empréstimo consignado é descontado direto da folha de pagamento. Por isso, tem juros mais baixos do que o crédito pessoal.

O que é portabilidade

Portabilidade de dívida, ou portabilidade de crédito, é a transferência de uma dívida existente de uma instituição financeira para outra. Essa transferência visa obter condições mais vantajosas, como taxas de juros mais baixas, prazos maiores ou outras vantagens que podem facilitar o pagamento da dívida.

Como funciona

No aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador autoriza o compartilhamento de seus dados (como CPF, tempo de empresa e margem disponível).

Em até 24 horas, instituições financeiras enviam ofertas de crédito.

O trabalhador escolhe a melhor proposta, com juros menores.

As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento.

Até 35% da renda mensal podem ser comprometidos com o empréstimo.

Para solicitar a portabilidade

É preciso verificar se o banco de destino oferece o novo consignado para CLT.

Pedir a portabilidade por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

A nova instituição quita a dívida anterior e assume o crédito automaticamente, com os juros e os prazos da nova linha.

Quem pode fazer

Trabalhadores com vínculo empregatício formal ativo.

Que já tenham contratado um empréstimo consignado ou crédito direto ao consumidor (CDC).

Que estejam com as parcelas em dia e com margem consignável disponível.

Benefícios

Possibilidade de encontrar taxas de juros mais baixas.

A possibilidade de ter prazos maiores e, em alguns casos, receber um troco na conta.

