Prova de vida do INSS atinge 90% dos aposentados e pensionistas; veja como saber Verificação é feita de forma automática pelo instituto, por meio de cruzamento de informação; INSS alerta sobre golpes Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 19/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h27 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 90% dos aposentados e pensionistas do INSS já têm a prova de vida validada.

A verificação é automática, realizada por meio de cruzamento de dados oficiais.

Beneficiários que não forem localizados receberão notificação do banco.

INSS alerta sobre golpes relacionados à prova de vida, incluindo ligações e mensagens falsas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prova de vida do INSS é feita por meio de cruzamento de informações LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.07.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) afirma que mais de 34 milhões de pessoas já estão com a prova de vida válida, o que representa 90% dos beneficiários. Quem ainda não está com o procedimento em dia será notificado pelo banco, mas é preciso ficar alerta para evitar golpes.

A verificação é feita de forma automática pelo próprio instituto, por meio do cruzamento de dados oficiais do governo federal. Com isso, o beneficiário não precisa ir ao banco para manter o benefício ativo.

Quem tem dúvidas pode checar pelo aplicativo ou site MEU INSS, para saber se precisa regularizar a situação.

“Quem não é localizado pelo sistema automático recebe uma notificação exclusiva do banco responsável pelo pagamento do benefício”, orienta o instituto, em nota.

‌



Além disso, o INSS alerta sobre golpes. Segundo o instituto, golpistas tentam enganar com ligações e mensagens falsas, ameaçando corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos.

Como saber se está regularizada

Pelo Meu INSS : acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e procure o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo.

: acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e procure o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo. Pelo telefone 135 : serviço disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

: serviço disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Caso apareça a mensagem “Comprovação de vida não realizada”, será preciso regularizar a situação.

Como regularizar a prova de vida

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado;

Em alguns bancos, é possível realizar a prova de vida online, com os recursos digitais do internet banking;

Também é possível comparecer presencialmente à agência bancária para fazer o procedimento.

Como identificar e evitar golpes

O INSS não liga pedindo a realização da Prova de Vida;

O INSS não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando bloqueio imediato do benefício;

O INSS não manda servidores a sua casa para recolher documentos ou realizar o procedimento.

Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais. Nunca informe dados pessoais, senhas ou documentos por telefone, mensagem ou para desconhecidos;

Em caso de dúvida, utilize sempre o telefone 135 ou consulte o site/aplicativo Meu INSS.

