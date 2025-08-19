Prova de vida do INSS atinge 90% dos aposentados e pensionistas; veja como saber
Verificação é feita de forma automática pelo instituto, por meio de cruzamento de informação; INSS alerta sobre golpes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) afirma que mais de 34 milhões de pessoas já estão com a prova de vida válida, o que representa 90% dos beneficiários. Quem ainda não está com o procedimento em dia será notificado pelo banco, mas é preciso ficar alerta para evitar golpes.
A verificação é feita de forma automática pelo próprio instituto, por meio do cruzamento de dados oficiais do governo federal. Com isso, o beneficiário não precisa ir ao banco para manter o benefício ativo.
Quem tem dúvidas pode checar pelo aplicativo ou site MEU INSS, para saber se precisa regularizar a situação.
“Quem não é localizado pelo sistema automático recebe uma notificação exclusiva do banco responsável pelo pagamento do benefício”, orienta o instituto, em nota.
Além disso, o INSS alerta sobre golpes. Segundo o instituto, golpistas tentam enganar com ligações e mensagens falsas, ameaçando corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos.
Como saber se está regularizada
- Pelo Meu INSS: acesse o site ou aplicativo, faça login com CPF e senha e procure o serviço “Prova de Vida”. Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo.
- Pelo telefone 135: serviço disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
- Caso apareça a mensagem “Comprovação de vida não realizada”, será preciso regularizar a situação.
Como regularizar a prova de vida
- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado;
- Em alguns bancos, é possível realizar a prova de vida online, com os recursos digitais do internet banking;
- Também é possível comparecer presencialmente à agência bancária para fazer o procedimento.
Como identificar e evitar golpes
- O INSS não liga pedindo a realização da Prova de Vida;
- O INSS não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando bloqueio imediato do benefício;
- O INSS não manda servidores a sua casa para recolher documentos ou realizar o procedimento.
- Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais. Nunca informe dados pessoais, senhas ou documentos por telefone, mensagem ou para desconhecidos;
- Em caso de dúvida, utilize sempre o telefone 135 ou consulte o site/aplicativo Meu INSS.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp