Mais de 640 mil aposentados e pensionistas devem fazer prova de vida em 2025; confira regras
Procedimento pode ser feito no aplicativo SOUGOV.BR ou presencialmente, e deve ser realizado 90 dias depois do aniversário
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Mais de 650 mil aposentados e pensionistas do Executivo federal devem realizar a prova de vida em até 90 dias após o aniversário. A gestão das aposentadorias e pensões do serviço público federal é responsabilidade do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).
O procedimento pode ser feito de forma rápida e segura pelo aplicativo SouGov.br, com reconhecimento facial, ou presencialmente, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.
Veja mais
Atualmente, o Executivo federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo.
🔎 VERIFIQUE AQUI A SUA SITUAÇÃO NO PORTAL DO SERVIDOR
“A prova de vida digital é um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos. Ao permitir que aposentados e pensionistas realizem o procedimento de forma remota e segura, reduzimos a burocracia e melhoramos a experiência do cidadão”, destaca Daniel Choas, diretor substituto de Soluções Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI.
Quem não realizar a prova de vida dentro do prazo terá o pagamento temporariamente interrompido até a regularização. Para evitar contratempos, a recomendação é fazer o procedimento com antecedência, sem deixar para a última hora. Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.
Perguntas e respostas
Quem deve realizar a prova de vida em 2025?
Mais de 650 mil aposentados e pensionistas do Executivo federal devem realizar a prova de vida em até 90 dias após o aniversário.
Qual é a responsabilidade pela gestão das aposentadorias e pensões?
A gestão das aposentadorias e pensões do serviço público federal é responsabilidade do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).
Como pode ser feita a prova de vida?
O procedimento pode ser realizado de forma rápida e segura pelo aplicativo SouGov.br, que utiliza reconhecimento facial, ou presencialmente, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.
Quantos aposentados e pensionistas estão vinculados ao Executivo federal atualmente?
Atualmente, o Executivo federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo.
Qual é a recomendação para quem precisa realizar a prova de vida?
A recomendação é que o procedimento seja feito com antecedência, sem deixar para a última hora, para evitar contratempos. Caso a prova de vida não seja realizada dentro do prazo, o pagamento será temporariamente interrompido até a regularização.
O que acontece se o pagamento for suspenso?
Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.
O que diz Daniel Choas sobre a prova de vida digital?
Daniel Choas, diretor substituto de Soluções Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI, destaca que a prova de vida digital é um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos, permitindo que aposentados e pensionistas realizem o procedimento de forma remota e segura.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp