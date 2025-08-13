Mais de 640 mil aposentados e pensionistas devem fazer prova de vida em 2025; confira regras Procedimento pode ser feito no aplicativo SOUGOV.BR ou presencialmente, e deve ser realizado 90 dias depois do aniversário Brasília|Do R7, com informações sobre a Agência Gov 13/08/2025 - 07h55 (Atualizado em 13/08/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 640 mil aposentados e pensionistas devem fazer prova de vida até 90 dias após o aniversário.

O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo SouGov.br ou presencialmente no banco responsável.

Se não fizer a prova de vida dentro do prazo, o pagamento será temporariamente interrompido.

É recomendado realizar o procedimento com antecedência para evitar contratempos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pagamentos de aposentados e pensionistas do Executivo federal são de responsabilidade do MGI Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Mais de 650 mil aposentados e pensionistas do Executivo federal devem realizar a prova de vida em até 90 dias após o aniversário. A gestão das aposentadorias e pensões do serviço público federal é responsabilidade do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

O procedimento pode ser feito de forma rápida e segura pelo aplicativo SouGov.br, com reconhecimento facial, ou presencialmente, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Atualmente, o Executivo federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo.

🔎 VERIFIQUE AQUI A SUA SITUAÇÃO NO PORTAL DO SERVIDOR

‌



“A prova de vida digital é um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos. Ao permitir que aposentados e pensionistas realizem o procedimento de forma remota e segura, reduzimos a burocracia e melhoramos a experiência do cidadão”, destaca Daniel Choas, diretor substituto de Soluções Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem não realizar a prova de vida dentro do prazo terá o pagamento temporariamente interrompido até a regularização. Para evitar contratempos, a recomendação é fazer o procedimento com antecedência, sem deixar para a última hora. Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.

‌



Perguntas e respostas

Quem deve realizar a prova de vida em 2025?

Mais de 650 mil aposentados e pensionistas do Executivo federal devem realizar a prova de vida em até 90 dias após o aniversário.

‌



Qual é a responsabilidade pela gestão das aposentadorias e pensões?

A gestão das aposentadorias e pensões do serviço público federal é responsabilidade do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

Como pode ser feita a prova de vida?

O procedimento pode ser realizado de forma rápida e segura pelo aplicativo SouGov.br, que utiliza reconhecimento facial, ou presencialmente, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Quantos aposentados e pensionistas estão vinculados ao Executivo federal atualmente?

Atualmente, o Executivo federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo.

Qual é a recomendação para quem precisa realizar a prova de vida?

A recomendação é que o procedimento seja feito com antecedência, sem deixar para a última hora, para evitar contratempos. Caso a prova de vida não seja realizada dentro do prazo, o pagamento será temporariamente interrompido até a regularização.

O que acontece se o pagamento for suspenso?

Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.

O que diz Daniel Choas sobre a prova de vida digital?

Daniel Choas, diretor substituto de Soluções Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI, destaca que a prova de vida digital é um exemplo de como a tecnologia pode melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos, permitindo que aposentados e pensionistas realizem o procedimento de forma remota e segura.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp