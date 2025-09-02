Sistema Cantareira se aproxima de estado crítico, com 34% de sua capacidade; saiba economizar água Risco de desabastecimento é descartado, mas há a necessidade do uso consciente da água pela população, evitando desperdícios Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 02/09/2025 - 16h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h42 ) twitter

Sistema Cantareira opera em estado de alerta LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.09.2025

O Sistema Cantareira, maior reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, atingiu nesta terça-feira (12) o nível de 34,2% de volume operacional, o menor desde 2022. As informações são do Portal dos Mananciais, da Sabesp.

O nível é considerado em estado de atenção. Caso esse percentual caia para valores entre 30% e 20%, é acionado o estágio crítico. Já o último estado, de emergência, é acionado quando os valores atingem percentuais inferiores a 20%.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo) reduziu a pressão da água no período noturno, das 21h às 5h, conforme determinação da Arsesp, agência reguladora de serviços públicos.

A medida preventiva tem o objetivo de preservar os níveis dos reservatórios, atualmente em estado de atenção devido às chuvas abaixo da média histórica.

‌



Durante o dia, das 5h às 21h, o abastecimento deve ocorrer normalmente, respeitando os níveis de pressão definidos pela agência.

O sistema integrado que abastece a região metropolitana tem enfrentado chuvas abaixo da média histórica. Além do Cantareira, é composto por mais seis mananciais: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

‌



Considerando a integração, todo o sistema opera nesta terça-feira com 36,7% de sua capacidade total.

O risco de desabastecimento na região foi descartado neste momento, mas existe a necessidade do uso consciente da água pela população, evitando desperdícios.

‌



Entre as dicas para economizar água, estão o uso de vassoura e balde para lavar áreas como garagem e corredores, dentre outras.

Mangueiras não devem ser usadas; não dar descarga à toa, nem usar o vaso sanitário como lixeira – em apenas 6 segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água.

Também não se deve usar água corrente para descongelar alimentos. E é preciso ficar atento a possíveis vazamentos, que podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.

Vejas dicas para economizar água

Tome banhos mais curtos;

Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

Evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

Lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

Não apertar a descarga mais tempo que o necessário;

Ficar atento aos vazamentos;

Não usar água corrente para descongelar alimentos.

Fonte: Sabesp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.