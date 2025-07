Venda de produto usado na internet pode gerar renda extra de R$ 2.000, mostra pesquisa Mais da metade (52%) costuma anunciar itens na categoria de vestuário; 40% afirmam que endividamento influencia na decisão de vender itens de segunda mão Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais da metade costuma anunciar artigos de vestuário pela internet Tânia Rêgo/Agência Brasil

Objetos que estão parados em casa e sem uso podem render, em média, R$ 2.000, com a venda pela internet. Segundo pesquisa realizada pela OLX, plataforma de compra e venda online, essa é a estimativa que os brasileiros têm em arrecadar com itens de segunda mão.

Mais da metade (52%) costuma anunciar itens na categoria de vestuário. Outros 48%, na categoria de eletrônicos, e 42% fazem anúncios de acessórios e sapatos.

O valor arrecadado com a venda é utilizado por grande parte na compra de um produto novo, segundo 46% das respostas.

Já a principal motivação apontada para a venda de usados é a econômica, principalmente para os que vendem com frequência mensal, com 65% das respostas.

‌



“Vender itens usados online tem se tornado uma alternativa cada vez mais concreta para complementar a renda dos brasileiros, um recurso que faz diferença, principalmente, em períodos de maior pressão financeira”, afirma Flávio Passos, VP de autos e bens de consumo do Grupo OLX.

Dívidas

Outro dado da pesquisa é em relação ao endividamento. Mais da metade (51%) tem o cartão de crédito como a principal fonte de dívidas, situação sinalizada principalmente pelos vendedores esporádicos, com 57% das respostas.

‌



Segundo a pesquisa da OLX, 40% dos participantes afirmam que endividamentos influenciam muito ou extremamente na decisão de vender itens usados.

O uso do valor para quitar contas do dia a dia também se destaca entre as respostas, especialmente no perfil daqueles que vendem mensalmente, com 43%.

‌



Durante o ano, períodos que antecedem datas comemorativas, como o Dia das Mães, costumam ganhar destaque entre os momentos propícios para vendas.

No entanto, são as situações inesperadas que exigem uma renda extra que mais motivam quem considera vender, conforme indicado por 30% dos respondentes com esse perfil.

“A OLX tem um ecossistema robusto, que conecta pessoas de todas as regiões do país e que, por meio do anúncio de itens de segunda mão, impulsiona a economia circular. Ao estender a vida útil dos produtos, ajudamos também a promover uma nova relação com o consumo — mais consciente, prática e sustentável”, acrescenta.

Metodologia

A pesquisa quantitativa online foi realizada pela OLX entre os dias 11/04 e 16/04. As respostas foram coletadas digitalmente por meio da plataforma MindMiners, e totalizaram uma amostra de cerca de 800 pessoas: 54% mulheres e 46% homens.

Dicas para vender online com segurança

Mantenha as negociações pelo chat da plataforma, no qual você receberá dicas personalizadas da OLX. Evite migrar a conversa para aplicativos de mensagem;

Só entregue o produto depois que o pagamento for confirmado na plataforma. A OLX não manda e-mail de confirmação e/ ou solicitações de pagamento;

Caso opte por pagamento em conta bancária, confira se o valor foi depositado no aplicativo do seu banco, mesmo recebendo o comprovante por e-mail ou mensagem;

A OLX não entra em contato por e-mail ou telefone solicitando dados pessoais, documentos ou senhas para que seu anúncio seja disponibilizado, nem aceita ou pede pagamentos online. Caso alguém utilize o nome da OLX e você desconfie, denuncie no canal;

A empresa não envia e-mails com documentos anexados e não solicita o endereço do remetente ou destinatário. Também não solicita códigos ou qualquer senha de confirmação fora da plataforma;

A empresa tem garantia, que possibilita vender o item para todo o Brasil e só envia o produto após a confirmação do pagamento. Vendedores que optam pela garantia recebem à vista, mesmo as contas parceladas, e podem ter acesso à coleta domiciliar dos produtos;

Ao combinar a entrega do produto em mãos, dê preferência para encontros em locais públicos e movimentados, como shoppings, estações de metrô e supermercados. Se possível, vá acompanhado.

Fonte: OLX

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.