Saúde mental no trabalho: empresas serão obrigadas a oferecer suporte psicológico aos funcionários Garantir um ambiente de trabalho saudável pode trazer muitos benefícios para as organizações Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 )

Especialistas afirmam que o investimento em bem-estar emocional é compensador a longo prazo Imagem gerada pelo ChatGPT

Com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entrará em vigor em 26 de maio de 2025, as empresas passarão a ter a obrigação de identificar e gerenciar riscos psicossociais dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Isso significa que fatores como estresse ocupacional, assédio, sobrecarga de trabalho e outras questões que afetam a saúde mental devem ser monitorados e tratados pelas organizações.

A NR-1 define que os empregadores devem adotar medidas preventivas para reduzir o impacto dos riscos psicossociais. Essas medidas podem incluir:

Disponibilização de suporte psicológico, como atendimento especializado ou programas de assistência emocional;

como atendimento especializado ou programas de assistência emocional; Capacitação de lideranças para identificar sinais de sofrimento mental entre os colaboradores;

para identificar sinais de sofrimento mental entre os colaboradores; Políticas de gestão humanizada para reduzir a pressão excessiva no ambiente de trabalho;

para reduzir a pressão excessiva no ambiente de trabalho; Criação de espaços e práticas que promovam o bem-estar, como pausas regulares e flexibilização de horários.

A fiscalização dessas novas regras será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio de denúncias enviadas ao órgão e com atenção prioritária para setores com alta incidência de adoecimento mental (teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde).

‌



Benefícios do suporte psicológico para funcionários

Garantir um ambiente de trabalho saudável pode trazer muitos benefícios para as organizações. Alguns deles incluem:

Redução de faltas, afastamentos e rotatividade de funcionários;

Aumento da produtividade e desempenho;

Melhoria na reputação da empresa;

Atração de talentos.

Estratégias para empresas

Para se adequar às novas exigências e criar um ambiente mais saudável, as empresas podem adotar práticas como:

‌



Educação e conscientização: promover palestras, treinamentos e campanhas sobre saúde mental. Políticas de trabalho flexíveis: permitir home office, horários flexíveis e pausas adequadas. Canal de apoio psicológico: oferecer suporte profissional, como atendimento psicológico gratuito ou subsídios para terapia. Promoção de qualidade de vida: incentivar atividades como ginástica laboral, mindfulness e espaços de descompressão. Gestão humanizada: capacitar líderes para identificar sinais de alerta e agir de forma empática. Monitoramento contínuo: avaliar periodicamente o bem-estar dos funcionários por meio de pesquisas internas.

A implementação dessas medidas não é simples. Muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, podem enfrentar dificuldades para arcar com os custos de programas de saúde mental e adaptações na cultura organizacional.

No entanto, especialistas afirmam que o investimento em bem-estar emocional é compensador a longo prazo.

‌



Como funcionários podem exigir seus direitos?

Se notar que a sua empresa não está cumprindo as novas exigências da NR-1 após o início da vigência, é importante seguir estes passos:

Documente as irregularidades

Registre situações de negligência e guarde e-mails ou mensagens que comprovem as más condições de trabalho.

Busque orientação jurídica

Um advogado trabalhista pode ajudar a garantir que seus direitos sejam respeitados. Em casos de descumprimento grave, é possível acionar a Justiça do Trabalho para exigir o cumprimento das normas e até buscar indenizações por danos morais.

Denuncie ao Ministério do Trabalho e Emprego

Casos de descumprimento da NR-1 podem e devem ser denunciados ao MTE, que tem o poder de fiscalizar e penalizar as empresas infratoras.

