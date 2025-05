Como fazer uma transição verde inclusiva? Jornada pelo Clima busca levar discussões sobre mudanças climáticas às comunidades e pequenos produtores rurais Pesquisador da Embrapa afirma que esta promete ser a COP da implementação, saindo da discussão de regras e partindo para a prática. Fiscal do Clima|Luiza ZanchettaOpens in new window 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

“Temos tecnologia, temos ciência. Mas precisamos fazer com que ela chegue na ponta e inclua os pequenos produtores”, afirmou Ronaldo Teixeira, representando o Ministério da Agricultura, na Jornada pelo Clima que aconteceu nessa última semana em Brasília. A fala do auditor fiscal diz muito sobre o desafio de se levar todo o conhecimento e a inovação tecnológica ao alcance do homem do campo.

O evento promovido pela Embrapa com o apoio do governo federal é uma preparação para a Conferência Global do Clima, a COP 30, que acontecerá em Belém (PA), em novembro desse ano. A mesma jornada serviu como pontapé inicial para a rodada do Diálogos pelo Clima, um circuito de palestras e mesas-redonda que acontecerão nos seis biomas brasileiros. A ideia é justamente identificar os principais problemas enfrentados de acordo com a realidade local de cada Bioma, propor soluções adaptadoras e preparar um relatório que será entregue à presidência da COP 30 sediada no Brasil.

Sabemos que processos como recuperação de áreas degradadas, melhoramento genético de plantas, controle de pragas e outras ações mitigadoras, requerem crédito e muito investimento. Por outro lado, nem sempre a solução depende da ciência, muitas vezes é a falta de conhecimento em como utilizar melhor os recursos naturais que poderia salvar lavouras, florestas e até rebanhos.

Garantir a segurança alimentar e nutricional do planeta também é algo que parte de um melhor aproveitamento do que se produz no campo. Especialistas alertam ainda para o valor que a floresta tem quando está de pé, em um país como o Brasil, considerado uma potência agroambiental e com potencial de ser o maior gerador de créditos de carbono do mundo.

Entender as vulnerabilidades do futuro pode ser a chave para melhorar a capacidade de uma localidade de sofrer os impactos das adversidades do clima e voltar ao estado de equilíbrio o mais rápido possível. O pesquisador da Embrapa, Gianpaolo Pellegrino, conversou com exclusividade com o Blog Fiscal do Clima e citou como exemplo as plantas que possuem limites térmicos e que sofrem cada vez mais com eventos extremos de ondas de calor, de frio e pelo próprio déficit hídrico durante estiagens severas… Acompanhe no vídeo acima a entrevista completa que aborda esse e outros conceitos como sustentabilidade, técnicas agroecológicas e soluções mitigadoras e adaptadoras focadas em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o aquecimento global.

