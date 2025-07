Projeto de ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, chega ao Rio para treinar novas lideranças climáticas Evento acontece entre os dias 15 e 17 de agosto e faz parte da turnê global do Climate Reality Project em preparação para a COP30 Fiscal do Clima|Luiza ZanchettaOpens in new window 08/07/2025 - 09h22 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h22 ) twitter

Al Gore em evento do Reality Project Reprodução/Instagram/@algore

A organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, realizará um extenso treinamento para novas lideranças climáticas no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 17 de agosto.

Essa será a terceira parada do Reality Tour, série global de eventos voltada à mobilização política, ao engajamento público e ao fortalecimento da pressão por ações climáticas contundentes rumo a COP30.

Os participantes terão a chance de ouvir o ex-vice-presidente Al Gore sobre os impactos e as soluções climáticas, defender mudanças de forma eficaz e se conectarão com outros ativistas do clima.

Também terão a oportunidade de aprender com especialistas da área, como Phyllis Cuttino, presidente e CEO do Climate Reality Project; Guilherme Syrkis, diretor-executivo do Centro Brasil no Clima; Kimberly dos Santos Silva, diretora regional para a Amazônia no Palmares Lab; e Tasso Azevedo, fundador e coordenador geral do MapBiomas.

‌



“O Brasil está no centro da luta global contra a crise climática. As ameaças não são abstratas aqui: ondas de calor devastadoras, secas, incêndios e enchentes catastróficas colocam vidas e meios de subsistência em risco crescente”, diz Al Gore, que participará do treinamento no Rio.

“Mas o Brasil também pode, mais uma vez, estar na vanguarda das soluções. Afinal, foi o país que sediou a Eco-92, no Rio, que lançou o movimento global para enfrentar a crise climática. É por isso que o treinamento do Climate Reality no Rio pretende não apenas informar, mas inspirar e empoderar lideranças de todo o país a liderarem ações urgentes em suas comunidades e no cenário internacional.”

‌



As inscrições para o treinamento no Rio já estão abertas e podem ser feitas no site da organização. Ele será realizado em português do Brasil e inglês, com tradução simultânea disponível em parte das sessões.

Esta será a 60ª edição do Climate Reality Leadership Corps desde a criação da entidade, em 2006. Os participantes passarão a integrar o movimento global Climate Reality, que já conta com mais de 3,8 milhões de apoiadores em todo o mundo — incluindo ativistas climáticos, líderes empresariais, autoridades eleitas, empreendedores, cidadãos engajados e estudantes comprometidos com a liderança em ações climáticas.

