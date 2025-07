Sensação térmica de -25 graus em SC, e a possibilidade de uma onda de frio ainda mais intensa neste inverno, o mais gelado dos últimos dois anos Meteorologista explica como é feita a medição da sensação térmica e faz alguns alertas para os próximos meses Fiscal do Clima|Luiza ZanchettaOpens in new window 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Geada na BR 116, em Santa Catarina, entre Correia Pinto e Capão Alto ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.06.2025

Nessa semana tivemos uma amostra do rigor de um frio difícil de se encarar e calcular. Tivemos também contrastes de temperatura em diferentes continentes que nos fazem refletir sobre as adversidades do nosso clima.

Enquanto países europeus como a França e o Reino Unido sofrem com os efeitos da seca e do calor extremo, o sul do Brasil registra extensas geadas e frio abaixo de zero.

Mas como explicar na prática o que se sente na pele? Uma sensação térmica de 25 graus negativos, por exemplo?

Nem mesmo os moradores da gélida Urupema (SC) sabem decifrar o que os especialistas classificam em números. Por isso, o Blog Fiscal do Clima pediu a ajuda de um meteorologista para entender, afinal, o que interfere nesse cálculo que resulta em sensações tão fora da nossa realidade tropical?

Confira abaixo algumas perguntas e respostas enviadas ao Vitor Takao, que trazem um certo alívio a muitos viventes. Isso porque, até em relação à matemática do clima, tudo é muito complexo e relativo...

Geada em São Gabriel (RS) nesta quarta-feira (2) Arquivo pessoal

1. O frio constantemente bate recordes no Brasil, a gente pode esperar que o inverno de 2025 venha para registrar novos marcos históricos?

Tivemos um início de inverno bastante gelado aqui sobre o país, com duas ondas de frio já logo de cara. Ao longo da estação, ainda podemos esperar novos episódios de frio mais intensos, associados ao avanço de massas de ar polar mais fortes e com deslocamento sobre o continente.

Vale pontuar que essa primeira onda de frio já foi bastante forte, com quebra de recordes em diversos pontos do sul do país. Agora, em um horizonte de três anos, esse inverno, em comparação aos dois últimos, será sim mais frio, e com potencial para registrarem mais dias frios do que os últimos dois.

2. Falou-se muito nessa semana em sensação térmica de até -25°, como é medida essa sensação mesmo que as mínimas não fiquem tão abaixo de zero?

A sensação térmica é sempre um assunto um tanto quanto subjetivo, tendo em vista que parte também de algo bastante particular de pessoa para pessoa. Mas, existe um cálculo em que consideramos um valor de temperatura e de vento, e entrega um valor aproximado da sensação de quanto foi de fato sentido em um determinado local.

Exemplo: Em São Paulo, tivemos 5ºC de temperatura às 15h, com velocidade de vento (ou rajada de vento) de 30 km/h. Então, a sensação térmica sentida na região onde esses registros foram medidos foi de -1,2ºC. Existe uma conta por trás disso, mas que é teórica e complexa.

3. Já estamos na quarta onda de frio desse ano, o que podemos esperar do tempo nos próximos meses? Algum alerta em especial?

Nos próximos meses — até o fim do inverno —, ainda podemos ter novas ondas de frio, com potencial sim para alguma mais forte.

