Adoçante comum em refrigerantes zero pode afetar o cérebro, aponta estudo Especialista afirma que o consumo de eritritol por crianças pode trazer riscos e deve ser evitado Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

Um estudo recente da Universidade do Colorado levantou preocupações sobre o uso do eritritol, adoçante presente em diversos produtos dietéticos, como refrigerantes e bebidas zero açúcar. A pesquisa, conduzida em células e modelos laboratoriais, indicou que a substância pode causar danos às células do cérebro humano, com risco potencial de aumentar a incidência de eventos cerebrovasculares, como AVC, a longo prazo.

Lorena Amato, endocrinologista doutora pela Universidade de São Paulo, alertou para os riscos do consumo desse tipo de adoçante, especialmente entre crianças, que estão em fase de desenvolvimento e consomem grandes quantidades de refrigerantes. A especialista recomenda atenção aos rótulos e desaconselha o consumo de bebidas adoçadas artificialmente por esse público.

RESUMO DA NOTÍCIA Estudo da Universidade do Colorado aponta riscos do eritritol, adoçante em produtos dietéticos.

Substância pode danificar células do cérebro e aumentar o risco de AVC a longo prazo.

Especialista alerta que crianças, em desenvolvimento, devem evitar adoçantes artificiais.

Consumo elevado de refrigerantes entre crianças é motivo de preocupação e requer atenção aos rótulos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

