Alistamento feminino cresce: mais de 33 mil mulheres se alistam voluntariamente Neste ano, a novidade foi o alistamento voluntário feminino, disponível em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal, com quase 1.500 vagas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino registrou mais de 33 mil inscrições no país. São quase 1.500 vagas abertas para as pessoas do sexo feminino que completam 18 anos em 2025 e sonham entrar para a corporação como soldados. O prazo de inscrição terminou em 30 de junho.

A Major Célia, do Comando Militar do Sudeste, conversou com Heródoto Barbeiro, sobre o aumento da participação das mulheres nas Forças Armadas e como funcionou o processo de alistamento.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.