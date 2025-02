Aposentados por invalidez podem receber um adicional de 25% no benefício do INSS INSS fornece auxílio para aqueles que dependem de ajuda para atividades diárias Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Aposentados por invalidez que necessitam de ajuda para atividades do dia a dia podem ter direito a um adicional de 25% no benefício do INSS. “Muitas vezes, com o avanço da idade ou a progressão da doença, a pessoa passa a depender de terceiros para tarefas básicas, como se alimentar e tomar banho”, afirma a especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Daitx. Para esses casos, a Previdência Social prevê um acréscimo de 25% sobre a aposentadoria.

