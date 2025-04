Bancos podem bloquear cartão de crédito por falta de pagamento, mas precisam avisar os consumidores Especialista em direito bancário critica a falta de clareza nos contratos e a prática de descontos automáticos sem aviso prévio Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 24/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bancos têm o direito de bloquear cartões de crédito em casos de falta de pagamento, mas essa ação deve ser acompanhada de um aviso prévio ao consumidor, afirma Kelton Aguiar, especialista em direito bancário. Ele explica que, sem essa comunicação, os clientes podem ser pegos de surpresa, como ao tentar realizar uma compra e encontrar o cartão bloqueado.

Aguiar também critica a falta de transparência nos contratos bancários, que dificultam a compreensão dos consumidores, e denuncia práticas abusivas, como o desconto automático de valores sem aviso prévio.

Para ele, é fundamental que os consumidores estejam atentos às cláusulas contratuais e busquem seus direitos diante de bloqueios indevidos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.