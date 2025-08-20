Calor e chuva aumentam risco de acidentes com animais peçonhentos Especialista orienta que, em caso de picada, identificar o animal ajuda a garantir o soro correto contra o veneno Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

A presença de escorpiões, aranhas e cobras tende a aumentar durante períodos mais quentes e chuvosos, quando esses animais deixam seus esconderijos. Segundo Letícia Jacome, clínica-geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ao contrário do que muitos acreditam, eles não atacam de forma agressiva, mas apenas em situações de defesa, quando se sentem ameaçados.

Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis, já que a quantidade de veneno é mais perigosa em relação ao tamanho do corpo. A orientação é procurar atendimento médico imediato em caso de picada, mesmo que os sintomas pareçam leves. Se possível, identificar o animal ajuda a direcionar o tratamento com o soro antiveneno adequado, produzido pelo Instituto Butantã.

