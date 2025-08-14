Caso Felca: psiquiatra alerta para traumas e depressão causados por superexposição infantil Para especialista, fenômeno intensificado pelas redes sociais exige responsabilidade de pais e plataformas digitais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Influenciador Felca denuncia exploração de crianças nas redes sociais.

A psiquiatra Maria Carol Pinheiro alerta para os traumas causados pela superexposição infantil.

Superexposição pode levar a baixa autoestima, ansiedade e depressão nas crianças.

É necessária a responsabilidade dos pais e a fiscalização das plataformas digitais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O influenciador Felca publicou um vídeo denunciando criadores de conteúdo que exploram crianças e adolescentes nas redes sociais e cobrou das plataformas digitais medidas mais rígidas contra esse tipo de prática. Ele aponta que esses vídeos, muitas vezes monetizados, expõem menores de forma excessiva e lucrativa, incentivando um ciclo de exploração online.

A psiquiatra Maria Carol Pinheiro, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, alerta que a superexposição infantil nas redes pode gerar traumas, baixa autoestima, ansiedade, depressão e prejudicar a formação da identidade.

Embora a adultização das crianças não seja um fenômeno novo, a especialista afirma que a internet ampliou drasticamente os riscos, reforçando a necessidade de responsabilidade legal e ética dos pais e de maior fiscalização sobre as plataformas que lucram com esse conteúdo.

