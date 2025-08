Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia geral para tatuagens Especialista afirma que a prática não é segura e fere o Código de Ética Médica, expondo o paciente a complicações sérias sem necessidade Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu o uso de sedação ou anestesia geral para a realização de tatuagens, prática que tem se tornado comum entre muitas pessoas. Diogo Leite Sampaio, conselheiro federal, explica que o Código de Ética Médica veda a indicação ou realização de atos médicos desnecessários, e a anestesia geral para tatuagem se enquadra nessa proibição devido aos riscos envolvidos.

O especialista destaca que procedimentos com anestesia geral envolvem riscos sérios, como complicações respiratórias, arritmias e tromboembolismo, e que o tatuador não é profissional da saúde, não podendo realizar nem preparar o paciente adequadamente para anestesia.

RESUMO DA NOTÍCIA CFM proíbe uso de sedação e anestesia geral para tatuagens.

Decisão se baseia no Código de Ética Médica e seus riscos associados.

Procedimentos com anestesia geral podem causar complicações sérias.

Tatuadores não são profissionais de saúde e não podem administrar anestesia.

