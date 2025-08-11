Logo R7.com
Cigarro eletrônico não ajuda a parar de fumar e ainda agrava riscos

Especialista afirma que o dispositivo pode levar ao vício e agravar problemas de saúde como hipertensão e câncer

Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro

O uso do cigarro eletrônico, especialmente entre jovens, tem gerado preocupação entre especialistas em saúde. Segundo Paulo Corrêa, coordenador da iniciativa Education Against Tobacco, o dispositivo não é inofensivo e pode até potencializar os riscos quando usado em conjunto com o cigarro convencional, aumentando as chances de desenvolver doenças como hipertensão e câncer de pulmão.

O especialista também ressalta que o cigarro eletrônico não deve ser considerado uma ferramenta eficaz para parar de fumar, ao contrário do que sugerem algumas campanhas. Ele defende o acompanhamento médico, o uso de medicamentos com eficácia comprovada e o apoio psicológico como os caminhos mais seguros para quem deseja abandonar o vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

