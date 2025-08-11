Cigarro eletrônico não ajuda a parar de fumar e ainda agrava riscos Especialista afirma que o dispositivo pode levar ao vício e agravar problemas de saúde como hipertensão e câncer Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

O uso do cigarro eletrônico, especialmente entre jovens, tem gerado preocupação entre especialistas em saúde. Segundo Paulo Corrêa, coordenador da iniciativa Education Against Tobacco, o dispositivo não é inofensivo e pode até potencializar os riscos quando usado em conjunto com o cigarro convencional, aumentando as chances de desenvolver doenças como hipertensão e câncer de pulmão.

O especialista também ressalta que o cigarro eletrônico não deve ser considerado uma ferramenta eficaz para parar de fumar, ao contrário do que sugerem algumas campanhas. Ele defende o acompanhamento médico, o uso de medicamentos com eficácia comprovada e o apoio psicológico como os caminhos mais seguros para quem deseja abandonar o vício.

