Comer laticínios à noite pode afetar o sono, diz endocrinologista Ativação da dopamina por açúcares naturais e adicionados em laticínios pode causar agitação noturna e até pesadelos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evitar laticínios e alimentos ricos em açúcar no período noturno pode ajudar a garantir uma noite de sono mais tranquila. A recomendação é da endocrinologista Dra. Andressa Heinberer, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia.

Segundo ela, o açúcar presente naturalmente no leite (lactose) e em outros derivados, como iogurtes adoçados ou sobremesas, ativa áreas cerebrais ligadas à dopamina — neurotransmissor associado à recompensa —, o que pode levar à agitação e até pesadelos durante o sono.

A médica explica que esse efeito é comparável ao consumo de café após o meio da tarde, recomendando atenção especial a partir das 18h, especialmente para quem janta cedo ou faz ceia antes de dormir. A orientação vale também para crianças, que têm cérebros mais sensíveis a estímulos.

Ela reforça que o consumo exagerado de açúcar, inclusive na gestação, pode influenciar o comportamento alimentar da criança no futuro, além de aumentar o risco de doenças como diabetes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.