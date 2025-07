Compras indevidas: o que fazer quando seu filho usa seu cartão de crédito Advogada orienta como cancelar compras feitas por crianças e destaca a responsabilidade dos bancos em casos de gastos fora do padrão Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Casos de uso indevido de cartão de crédito por crianças ou familiares próximos têm se tornado mais comuns com o avanço das compras online.

Segundo a advogada Renata Balenque, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o Código de Defesa do Consumidor garante ao titular o direito de cancelar a compra feita sem sua autorização, especialmente quando se trata de menores.

Compras virtuais facilitam a identificação e o cancelamento imediato, desde que o responsável notifique rapidamente o banco, a bandeira do cartão e o fornecedor.

Assista para entender como agir diante de uma compra indevida feita por crianças no cartão de crédito.

