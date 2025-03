Quais os cuidados que devem ser tomados na publicidade de procedimentos estéticos? Advogado orienta sobre as obrigações dos profissionais ao divulgar tratamentos e os riscos de criar expectativas irreais nos pacientes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stefano Ribeiro Ferri, advogado e especialista em Direito do Consumidor e Saúde, destaca que, ao contrário de outras áreas médicas, os profissionais de procedimentos estéticos são responsáveis pelos resultados e devem informar os pacientes sobre todos os riscos, evitando acusações de negligência ou imprudência. Ele também compara as regras de publicidade médica e jurídica, alertando sobre as restrições da OAB e os riscos de criar expectativas irreais nos pacientes com o uso de imagens.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.