Desinteresse dos jovens por engenharia expõe desafios na formação em exatas no Brasil Segundo especialista, a percepção de dificuldade afasta jovens de cursos de ciências exatas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 )

Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), alertou para o crescente desinteresse dos jovens brasileiros pelas carreiras de engenharia e áreas de exatas, como matemática e ciências.

Ele comparou a situação com países desenvolvidos, como Alemanha e Coreia do Sul, onde essas profissões são mais valorizadas e incentivadas. Segundo Dib, a baixa proficiência em matemática desde o ensino fundamental cria a percepção de dificuldade, afastando estudantes dessas formações.

