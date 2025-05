Divórcio expresso agiliza fim do casamento e dispensa separação prévia Especialista explica como a modalidade permite dissolução rápida, até mesmo em cartório, desburocratizando o processo matrimonial Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Vanessa Paiva, advogada especializada em direito de família, explica o chamado divórcio expresso — modalidade que permite a rápida dissolução do casamento, inclusive de forma extrajudicial. A medida está em conformidade com a Constituição e dispensa separação prévia ou consentimento mútuo.

Casais com filhos também podem se divorciar diretamente no cartório, desde que as questões parentais sejam resolvidas na Justiça. A entrevista destaca os avanços legais que vêm desburocratizando o fim do vínculo matrimonial.

