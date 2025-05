Entenda seus direitos sobre férias no trabalho Especialista explica que empresa escolhe o período de férias e que trabalhador pode vender até 30% dos dias Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Márcia Cleide Ribeiro, advogada especialista em Direito do Trabalho, esclarece que o trabalhador adquire o direito às férias após 12 meses de serviço, mas é a empresa quem define o período de descanso, dentro de um prazo de até 12 meses — o chamado período concessivo. Segundo ela, embora possa haver negociação, a decisão final cabe ao empregador. Se as férias não forem concedidas até 24 meses após a aquisição do direito, o trabalhador deve recebê-las em dobro.

A especialista também destaca que é possível vender parte das férias, mas apenas até 30% do total do período — ou seja, no máximo dez dias, em caso de férias de 30 dias corridos.

