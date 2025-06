Gastos bilionários das Câmaras Municipais levantam questionamentos sobre uso do dinheiro público Orçamento da Câmara de São Paulo ultrapassa R$ 1,2 bilhão por ano, com despesas consideradas excessivas e pouco retorno direto à população Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As Câmaras Municipais no Brasil têm como função fiscalizar o Poder Executivo e atuar como legisladoras nos municípios. No entanto, críticas têm sido feitas aos altos orçamentos dessas instituições, especialmente em grandes cidades. A Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, dispõe de um orçamento anual que ultrapassa R$ 1,2 bilhão, valor que não é revertido diretamente em serviços públicos essenciais à população.

Entre os gastos considerados excessivos estão os cerca de R$ 46 mil mensais destinados a cada vereador para a manutenção de escritórios, o que levanta suspeitas de uso político com foco na reeleição. A desproporção entre os recursos públicos disponíveis e os benefícios concretos à sociedade acende o alerta para a necessidade de maior transparência e mudanças no uso do dinheiro público.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.