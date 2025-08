Jovens estão menos felizes, revela estudo global Pesquisa aponta queda inédita nos índices de bem-estar entre adultos de 18 a 24 anos, inclusive no Brasil Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

Um estudo internacional com mais de 200 mil pessoas em 22 países, incluindo o Brasil, revelou uma queda significativa nos níveis de felicidade entre jovens adultos. Em entrevista, o psiquiatra Luiz Escoca, do Hospital das Clínicas da USP, afirmou que essa faixa etária (18 a 24 anos) apresenta os menores índices de bem-estar já registrados, rompendo com anos anteriores, no qual, indicava maior felicidade nessa fase da vida. O levantamento considerou fatores como saúde mental, física, senso de pertencimento e espiritualidade.

