O que diz a lei sobre aplicativos de transporte liberarem o uso de mototáxis Doutor em Direito Constitucional discute sobre o embate entre o empreendedorismo e a segurança Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 )

A regulamentação dos mototáxis está no centro de uma disputa judicial em São Paulo, envolvendo as empresas Uber e 99. A legislação nacional permite que estados e municípios ajustem as normas conforme suas realidades locais, e a capital paulista optou por proibir o serviço devido ao alto número de acidentes.

Acássio Miranda, doutor em Direito Constitucional pelo IDP, discute o embate entre a liberdade de empreender e a necessidade de garantir a segurança pública. No debate, destaca-se a atuação da prefeitura, que tem conquistado decisões judiciais favoráveis para barrar os mototáxis em São Paulo, justificando a medida pela falta de dados de segurança fornecidos pelas empresas.

