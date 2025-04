Locações curtas elevam aluguéis e geram conflitos em condomínio Especialista explica os desafios das locações de curto prazo, como Airbnb Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A crescente popularidade das locações de curto prazo, impulsionada por plataformas como o Airbnb, tem gerado impacto significativo no mercado imobiliário, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Rodrigo Karpat, presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB-SP, muitos proprietários optam por aluguéis temporários devido à maior rentabilidade, reduzindo a oferta para contratos tradicionais e elevando os preços.

Além disso, a presença constante de hóspedes rotativos gera conflitos em condomínios residenciais. O especialista destaca que o fenômeno Airbnb é global, mas a resposta legislativa varia entre os países, evidenciando a necessidade de uma regulamentação mais clara no Brasil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.