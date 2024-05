Mar de Santos está contaminado com cocaína, indica estudo Animais também estão com traços da droga no organismo

Alto contraste

A+

A-

Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) indica que o mar na baía de Santos, no litoral paulista, está contaminado com cocaína. A concentração da droga no mar atingiu níveis parecidos com o da cafeína. Além disso, o estudo detectou a presença de cocaína no organismo de animais que habitam a baía de Santos, como mariscos. Camilo Dias Seabra Pereira, professor da Unifesp, dá detalhes sobre o estudo.