Mercado reage a tarifas de Trump e acende alerta para economia brasileira Especialista alerta para impactos nas bolsas, valorização do dólar e risco a pequenas indústrias; decisão de Trump pode aprofundar crise econômica bilateral Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 02h00 )

As tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros pegaram o mercado de surpresa e já causaram reações imediatas, como a queda de mais de 2% na bolsa brasileira e a disparada do dólar.

Segundo Marcos Labart, especialista em mercado de capitais e sócio fundador da GT Capital, o impacto também se estendeu aos mercados internacionais, com reflexos negativos nos índices futuros e na bolsa brasileira negociada nos Estados Unidos.

Ele destaca que, embora a medida também possa provocar inflação nos EUA — com aumento nos preços de produtos como o suco de laranja —, o Brasil, por ter uma economia menor, sofre consequências muito mais severas.

