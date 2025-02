Misturas caseiras de produtos de limpeza podem ser perigosas e até letais Especialista destaca perigos como intoxicações, explosões e exposição a agentes cancerígenos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A alta no preço de produtos de higiene e limpeza faz com que muitas pessoas recorram a “receitas alternativas” e produzam as próprias formulações em casa. Muitos indivíduos também misturam os produtos que já possuem para criar substâncias mais “fortes”.

Rogério Machado, professor de química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, alerta que tais práticas podem ser perigosas e até letais, destacando a importância de seguir as instruções de uso dos produtos químicos. Também se discute o perigo de substâncias cancerígenas, como o benzeno, e o uso inadequado de produtos químicos em tratamentos de pele.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.